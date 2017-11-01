Требуется создать короткую видео рекламу для инстаграм и фб - 20-30 сек. Видеосъемка, не анимация. Продукт - накладные ресницы. Продукт имеется в наличии, по Украине вышлю НовойПочтой. Желательно Киев или Днепр. ...
Создать видеопрезентацию на выпускной онлайн-курса
Необходимо создать видеопрезентацию (слайд-шоу) к выпускному онлайн-курса. Цель - красиво поздравить с окончанием курса. В видео необходимо поставить фото участников и сертификаты об окончании курса + плюс вставить запоминающиеся моменты из курса (картины, стихи участников, комменты в ФБ). Участников около 80 человек. Продолжительность слайд-шоу - максимум 10 мин. Сделать необходимо до 12 часов дня по мск 26 октября. Все материалы будут предоставлены исполнителю. Предлагайте цены.
Выбранный исполнитель
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