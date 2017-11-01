Создать видеопрезентацию на выпускной онлайн-курса

Необходимо создать видеопрезентацию (слайд-шоу) к выпускному онлайн-курса. Цель - красиво поздравить с окончанием курса. В видео необходимо поставить фото участников и сертификаты об окончании курса + плюс вставить запоминающиеся моменты из курса (картины, стихи участников, комменты в ФБ). Участников около 80 человек. Продолжительность слайд-шоу - максимум 10 мин. Сделать необходимо до 12 часов дня по мск 26 октября. Все материалы будут предоставлены исполнителю. Предлагайте цены.