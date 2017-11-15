Отредактировать видео

Все отлично! Помимо назначенной работы Юлия также скинула программу для редактирования видео, обучающий курс на ютубе и дополнительно выполнила еще одно задание. Юлия очень хороший человек и исполнитель. Огромное ей спасибо! Очень рекомендую!