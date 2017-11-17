Необходимо смонтировать приблизительно минутное видео, из нескольких видео роликов.
Нужно создать ролик для заставки на страницу Facebook
Нужно создать видео-заставку для фан.страницы в Facebook. Текст который должен быть на видео и сама концепция видео будет выдана исполнителю.
Вот примеры страниц с такой заставкой которую я бы хотел получить:
facebook [точка] com/agendavideo
facebook [точка] com/agendawoman
Что нужно будет сделать?
1. Составить концепцию, сам проект покажем и расскажем его Идею
2. Собрать шаблон (подобрать картинки и видео). Сам шаблон мы купим и предоставим вам!
Жду ваши предложения ну и портфолио обязательно должно быть!
Выбранный исполнитель
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