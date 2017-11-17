Нужно создать ролик для заставки на страницу Facebook

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен16 заявок326 просмотров

Нужно создать видео-заставку для фан.страницы в Facebook. Текст который должен быть на видео и сама концепция видео будет выдана исполнителю. 

Вот примеры страниц с такой заставкой которую я бы хотел получить:

facebook [точка] com/agendavideo

facebook [точка] com/agendawoman

Что нужно будет сделать?

1. Составить концепцию, сам проект покажем и расскажем его Идею

2. Собрать шаблон (подобрать картинки и видео). Сам шаблон мы купим и предоставим вам!

Жду ваши предложения ну и портфолио обязательно должно быть!

8 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

NJkod
Роман 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$40
2 дня
Очень внимательный исполнитель, готов вносить правки до утверждения проекта. Предлагает неплохие решения к проекту. Рекомендую
Приятное знакомство! Дмитрий сам оказался грамотным дизайнером, что позволило мне качественно, а что самое главное быстро, выполнить этот сложный проект, оплата в срок. Коммуникация на серьёзном уровне. 👍 Рекомендую к совместной работе!

Заявки фрилансеров

NJkod
Роман 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад