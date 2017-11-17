Нужно создать ролик для заставки на страницу Facebook

Нужно создать видео-заставку для фан.страницы в Facebook. Текст который должен быть на видео и сама концепция видео будет выдана исполнителю.

Вот примеры страниц с такой заставкой которую я бы хотел получить:

facebook [точка] com/agendavideo

facebook [точка] com/agendawoman

Что нужно будет сделать?

1. Составить концепцию, сам проект покажем и расскажем его Идею

2. Собрать шаблон (подобрать картинки и видео). Сам шаблон мы купим и предоставим вам!

Жду ваши предложения ну и портфолио обязательно должно быть!