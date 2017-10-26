Прочитать текст на видео

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Закрыт10 заявок213 просмотров

Нужно сделать видео на подобии этого: https://youtu.be/fyhddiOFI9Q

Не важно на каком языке вы будете говорить.

Нужно лишь прочитать текст на видео.

8 лет назад
guest_1509473168509
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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