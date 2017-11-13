Монтаж видео

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Завершен17 заявок243 просмотра

Есть отзывы, которые надо смонтировать. Вот ссылка на папку в яндекс диске https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv

Надо сделать один общий ролик и 6 отдельных роликов

Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно

Пример как хочется:

Общий ролик: https://www.youtube.com/watch?v=HE8YiKbHSHw

Отзывы по отдельности: https://www.youtube.com/watch?v=b-YJ823Y7Vg     или   https://www.youtube.com/watch?v=xKcpHq1bugo

8 лет назад
andrewyunev
Андрей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
10 дней
Сергей все сделал достойно и с высоким качеством исполнения работ. Все время был на связи. Предложил интересные варианты по улучшению. Очень приятно работать было. Обязательно буду обращаться еще!
Всем рекомендую Андрея, как заказчика. Лоялен, чётко видит конечный результат. Оплата день в день.

Заявки фрилансеров

Sergey11052007
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад