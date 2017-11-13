Монтаж видео

Есть отзывы, которые надо смонтировать. Вот ссылка на папку в яндекс диске https://yadi.sk/d/gyptpWBP3PGyyv

Надо сделать один общий ролик и 6 отдельных роликов

Диктора, который задает вопросы, слышно быть не должно

Пример как хочется:

Общий ролик: https://www.youtube.com/watch?v=HE8YiKbHSHw

Отзывы по отдельности: https://www.youtube.com/watch?v=b-YJ823Y7Vg или https://www.youtube.com/watch?v=xKcpHq1bugo