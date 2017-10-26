Видеоролик для игры

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Закрыт24 заявки268 просмотров

Интересует как и видео для страницы в гугл плей та и для использовании его для рекламных целей ( edwords. facebook) 

Сейчас видео слишком долгое и не очень привлекательное с той точки зрения, что в первые секунды непонятно в чем суть и возможности игры. 

Развиваем пока только версию Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stfalcon.lastoutpost&hl=ru

Android
8 лет назад
allakostrubska
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров