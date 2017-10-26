Видеоролик для игры

Интересует как и видео для страницы в гугл плей та и для использовании его для рекламных целей ( edwords. facebook)

Сейчас видео слишком долгое и не очень привлекательное с той точки зрения, что в первые секунды непонятно в чем суть и возможности игры.

Развиваем пока только версию Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stfalcon.lastoutpost&hl=ru