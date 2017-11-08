Обрезка видео

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Завершен13 заявок239 просмотров

Необходимо вырезать из видеофайла несколько фрагментов. Плюс нужно в начале и в конце видео вставить заставку с текстом  и временем обратного отсчета. Подробности - Исполнителю. Работу нужно выполнить до конца дня 2 ноября. От вас - стоимость услуг.

8 лет назад
AnnaTS
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dmc_iliya_frost
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Илья отлично справился с поставленной задачей в оговоренные сроки. Рекомендую!
Задача поставлена полноценно и четко! Коммуникация хорошая! Оплата вовремя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmc_iliya_frost
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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