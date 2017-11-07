dmc_iliya_frost

Илья Голышев dmc_iliya_frost

 
34 годаРоссия/Пермь
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Видеомонтаж, промо ролики, интро.

Работал на тв режиссёром монтажа, после - главным редактором. Сейчас работаю на себя. Контентмейкер и видеомонтажёр. В индустрии более 10 лет. Сделаю всё качественно и быстро! На выходе ролики ТОП уровня! Для обсуждения деталей связь либо здесь, либо по e-mail: [email protected], либо телега @MisterFROST. С уважением, Илья.

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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
vbogd
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Логотипы на видео разместить/скрыть
Рекомендую Илью. Все отлично, быстро, качественно. Даже не верится, что так бывает )))
Отличный заказчик. Чёткая постановка ТЗ и быстрая оплата. Также приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Создание коротких 3-секундных заставок
Илья молодец - все выходные пахал как зверь, работа была тяжелая и муторная, но он все сделал как надо - быстро и аккуратно, за что ему огромное спасибо!
Четкое разъяснение ТЗ, своевременная оплата! Приятно работать с такими заказчиками! Рекомендую!
Ответный отзыв
The_Wolf
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Монтаж видео и фото
Отлично все сделал, быстро и в срок. Прекрасный исполнитель.
ТЗ по заказу грамотное, оперативная обратная связь, оплата в полном объёме и вовремя! Рекомендую как заказчика!
Ответный отзыв
AnnaTS
Анна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Обрезка видео
Илья отлично справился с поставленной задачей в оговоренные сроки. Рекомендую!
Задача поставлена полноценно и четко! Коммуникация хорошая! Оплата вовремя! Рекомендую!
Ответный отзыв
B-Atrem
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Корректировка текста в информационном буклете
Отличный специалист: задача оперативно выполнена, качество отличное. Всем рекомендую!
Понятное изложение заказа, своевременная оплата, 50% оплачено сразу после договоренности о начале выполнения заказа, 50% - сразу после завершения заказа!
Ответный отзыв