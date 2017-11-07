Видеомонтаж, промо ролики, интро.

Работал на тв режиссёром монтажа, после - главным редактором. Сейчас работаю на себя. Контентмейкер и видеомонтажёр. В индустрии более 10 лет. Сделаю всё качественно и быстро! На выходе ролики ТОП уровня! Для обсуждения деталей связь либо здесь, либо по e-mail: [email protected], либо телега @MisterFROST. С уважением, Илья.