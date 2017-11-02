Корректировка текста в информационном буклете

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка133 просмотра

Добрый день!

Необходимо провести анализ и корректировку текста буклета на предмет орфографических и логических ошибок.

Результат: оптимизированный текст (Word).

Оплата - 50% аванc перед работой и оставшиеся 50% после получения результата.

Срок 1 день

8 лет назад
B-Atrem
Артем 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmc_iliya_frost
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист: задача оперативно выполнена, качество отличное. Всем рекомендую!
Понятное изложение заказа, своевременная оплата, 50% оплачено сразу после договоренности о начале выполнения заказа, 50% - сразу после завершения заказа!

Заявки фрилансеров

dmc_iliya_frost
Илья 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад