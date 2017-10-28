Набор текста и редактирование

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка438 просмотров

Задача сделать рерайт с высокой уникальностью. Перепечатать текст сократив на 30-40 % с сохранением основной идеи.

Объем 365  фото. Пример во вложении.

Проверка на плагиат www.text.ru/antiplagiat/unautorized  уникальность 100%

7 лет назад
uli4ka159753
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Lyaisan97
Ляйсан 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена качественно, но не в срок.

Заявки фрилансеров

Lyaisan97
Ляйсан 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад