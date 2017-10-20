Коррекция медицинского текста (автореферат диссертациипо лор-болезням)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Нужен опытный редактор с медицинским образованием для приведения текста автореферата в красиво звучащую работу. 

8 лет назад
guest_15090043414011
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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