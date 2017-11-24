Привести в word несколько таблиц к одному виду

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Завершен3 заявки223 просмотра

Есть файл, нужно привести в нем таблички и данные в них все к одному виду, более приятному.

8 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Очень быстро и аккуратно, то что нужно!
Все шикарно

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mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад