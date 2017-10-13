Машинная робота, копипаст

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок333 просмотра

необходимо набрать 100 имен и фамилий с транлита на Украинский в мой докукумент Ворд

8 лет назад
NeTiK
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад
$10
1 день
Все четко и быстро. Очень ответственный исполнитель, рекомендую
Четко поставленная задача, быстрая связь, своевременная оплата. Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
8 лет назад