Перевести документ из формата Jpg в формат с возможностью редактир.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок197 просмотров

Надо из jpg с стопроцентной точностью перевести документ в формат с возможностью легкого редактирования.Требуется 100% соответствие.

8 лет назад
Kiril1985
Кирилл 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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