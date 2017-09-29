Ищу специалиста по Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок377 просмотров

 Есть табличка со списком магазинов и товарных позиций (лаки для ногтей если быть точным, ассортимент) в каждом из них. Мне нужно понять какие из брендов чаще и лучше представлены в магазинах.  

Может ли соответсвенно эксель по названию брендов в столбцах понять какие больше всего упоминаются в во всей таблице?  

Нужна консультация.

8 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров