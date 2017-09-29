Это не вакансия, а разовый проект длительностью 5 дней. Необходимо выполнить следующие действия: 1. Вычитать статью и устранить орфографические играмматические ошибки (стилистические и смысловые ошибки не исправлять) 2. Прогнать статью через сервисы text.ru ...
Ищу специалиста по Excel
Есть табличка со списком магазинов и товарных позиций (лаки для ногтей если быть точным, ассортимент) в каждом из них. Мне нужно понять какие из брендов чаще и лучше представлены в магазинах.
Может ли соответсвенно эксель по названию брендов в столбцах понять какие больше всего упоминаются в во всей таблице?
Нужна консультация.
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