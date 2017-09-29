Ищу специалиста по Excel

Есть табличка со списком магазинов и товарных позиций (лаки для ногтей если быть точным, ассортимент) в каждом из них. Мне нужно понять какие из брендов чаще и лучше представлены в магазинах.

Может ли соответсвенно эксель по названию брендов в столбцах понять какие больше всего упоминаются в во всей таблице?

Нужна консультация.