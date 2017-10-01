Исправить контент, разместить в cms. Написать мета-теги.

Добрый день, есть сайт domchudes.com - на нем много битых страниц и контента с ошибками.

Первый этап: Есть список страниц которые необходимо проверить на предмет ошибок с использованием инструмента https://www.languagetool.org/ru/ на сайте есть грамматические ошибки и ссылки, которые никуда не ведут. Ошибки исправить в cms. Ссылки, которые никуда не ведут нужно убирать сразу. Еще нужно составлять список замечаний которые вы не можете исправить или сомневаетесь. CMS: MODX

Второй этап: Написать в таблице мета-теги: description, title, h1 для списка100 страниц. После согласования с заказчиком - разместить.

Общее количество страниц на сайте - 150.

Оплата - напрямую исполнителю. Ориентируемся на до 3000 рублей на всю задачу (оба этапа). Срок - до 4 дней. Оплата по факту выполнения проекта (без предоплаты).

Если есть предложения и опросы - открыты к конструктивному обсужению