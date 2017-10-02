Откорректировать тексты для медицинского сайта

Требуется проверить статьи по теме "медицина" на речевые ошибки (включая стилистические). После вашей работы текст должен быть грамотным, легко читаемым и понятным. Обратите внимание, что проверять нужно не только орфографию и пунктуацию, а и саму речь (читабельность). Прошу откликаться только тех кто имеет опыт корректуры и редактуры.

Оплата 30р./1000 сим. (возможен другой принцип оплаты)

1 000 000. сим. = 30000 руб.