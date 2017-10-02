Надо из jpg с стопроцентной точностью перевести документ в формат с возможностью легкого редактирования.Требуется 100% соответствие.
Требуется проверить текст
Необходимо до 12 часов москвы проверить текст (14260 знаков с пробелами) на наличие ошибок.
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