Редакторы переводов на русский язык

Уважаемые коллеги,

Бюро переводов Intellex (intellex-trans.com) срочно ищет редакторов для участия как в непосредственном проекте в области медицинского страхования, так и для дальнейшего длительного сотрудничества в других предметных областях.

Обязательные требования:

1. Филологическое/лингвистическое образование

2. Свободное владение английским языком

3. Грамотность, отличное владение стилистикой русского языка

4. Опыт корректуры/редактирования переводов (или написания текстов/статей) по следующим тематикам: здравоохранение, медицинское страхование, образование, туризм, маркетинг

5. Владение основами работы в программе Trados Studio (краткое обучение в случае необходимости)

6. Наличие свободного времени (работа в режиме "фриланс"), возможность быстро отвечать на запросы по электронной почте или в мессенджерах

Присылайте резюме и расценки (обязательно; за слово/страницу; в рублях или USD) + образцы ранее выполненных работ в указанных тематиках для того, чтобы мы могли оценить, насколько вы нам подходите.

Адрес: [email protected], контактное лицо: Влад Тарасов.

Заранее спасибо за ваш интерес к нашим вакансиям.