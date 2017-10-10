Срочно нужно проверить статью на наличие ошибок

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки243 просмотра

Срочно нужно проверить статью на наличие ошибок.

1500 знаков,цена 40 грн. Срок один час

8 лет назад
guest_15064099854696
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Сработано оперативно
Сотрудничаем слаженно. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
ТОП-10
Редактирование и Корректура