Отредактировать 50 статей для сайта мед тематики

Требования:

• Высшее филологическое образование (необязательно, но приветствуется. Проверяем диплом). Приветствуем наличие опыта работы в СМИ и периодике (редактор, корректор).

• Понимание медицинской терминологии.

• Портфолио (подойдет любой пример работы).

• Возраст — 25-40 лет.

• Пол — женский.

Суть работы — подготовка текстов к публикации на сайте:

• Исправление орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок устранение смысловых и стилистических недостатков (в особенности тавтологии);

• Унификация используемых в тексте единиц измерения, терминов, сокращений;

• Редактура, изменение структуры статьи, устранения стилистических, логических, фактических ошибок;

• Перестройка предложений;

• Удаление излишних повторов, ликвидация двусмысленности, удаление "воды";

• Проверка фактов, правдивости указанной в статье информации;

• Редактирование: смысловое, стилистическое, научное, техническое и т.п.

Оплата — 20 рублей за вычитку 1 тысячи знаков без пробелов.

Отбор кандидатов будет проходить после тестового задания — вычитки текста. Чтобы оставить заявку и получить задание, составьте резюме в формате Word, указав в нем помимо стандартных данных (ФИО, образование, опыт и т.д.) ссылку на портфолио своих работ. Резюме отправляйте на электронный адрес [email protected] c пометкой "Отбор".