Коррекция русских субтитров которые автоматически создаются на Ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка452 просмотра

Задача: Откорректировать русские субтитры которые автоматически создаются на Ютуб, обязательно чтоб без ошибок.

8 лет назад
guest_15078763385946
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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