Редактор с филологическим образованием (девушка)

Требуется девушка от 25 лет с филологическим образованием для проверки 100 статей на речевые ошибки (включая стилистические). Тематика «Медицина».

Проверять нужно по двум сервисам: https://workhard.online/tools/seo#/и https://orfogrammka.ru/ (проплачена). В орфограммке разделы «Красота» и «Грамота». После вашей работы текст должен быть грамотным, легко читаемым и понятным.

Откликаться только тем, кто имеет диплом филолога + опыт корректуры и редактуры.

В среднем статья 7000 сбп.

Стоимость работы: 7 000 р или 10 р/ 1000 сбп