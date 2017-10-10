Рандомизация текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки248 просмотров

рандомизация текста, для емэйл рассылки.Текст готов 1250 знаков.Желательно в синнонимах стоп-слова не использовать. Желательно сделать побыстрее.

8 лет назад
baobab426
Валерий 
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров