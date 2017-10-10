Корректор-редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок255 просмотров

Здравствуйте, нужно привести текст в соответствие с требованием имеющегося ТЗ. Нужно устранить логические и стилистические ошибки, поработать над семантикой (грамотно вписывать ключевики, снижать процент спамности). Предлагайте ориентировочные цены (за тысячу символов), детальная тарификация Ваших услуг повысит шансы стать исполнителем.

8 лет назад
maxdemidov
Максим 
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров