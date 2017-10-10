рандомизация текста, для емэйл рассылки.Текст готов 1250 знаков.Желательно в синнонимах стоп-слова не использовать. Желательно сделать побыстрее.
Корректор-редактор
Здравствуйте, нужно привести текст в соответствие с требованием имеющегося ТЗ. Нужно устранить логические и стилистические ошибки, поработать над семантикой (грамотно вписывать ключевики, снижать процент спамности). Предлагайте ориентировочные цены (за тысячу символов), детальная тарификация Ваших услуг повысит шансы стать исполнителем.
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