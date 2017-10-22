Требуется журналист/редактор на вирусный проект

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок350 просмотров

Работа с сайтом на cms Wordpress. (вирусные новости!)

Что нужно делать:

Поиск статей (если нужно, то предоставим источники или доступ к сервису feedspy)

Наполнение (копипаст) + оформление (15 новостей в сутки)

Поиск картинок 

Публикация анонсов в Facebook - ! цепляющий Заголовок + вирусная Картинка !

Зарплата фиксированная 100$/месяц

Работа постоянная. Работа Удалённая!

Только с опытом работы в подобных проектах!!!

Если заинтересовались, то необходимо пройти тестовое задание.

Все подробности при собеседовании!

WordPress
8 лет назад
GMoN
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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