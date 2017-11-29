Составить список всех ICO проектов (найти данные по треккерам)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки236 просмотров

Нужно заполнить таблицу  в которой указать не менее 1000 ICO (initial coin offering) проектов, по каждому из которых:

- название

- адрес сайта

- ссылка на фейсбук

- все телеграм каналы и группы

- язык каналов и групп

Срок 2-3 дня

8 лет назад
lotso
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$8
2 дня
Все было выполнено в срок и качественно!
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад