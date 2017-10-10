Проставить количество вхождений слов из списка в текстах

Добрый день.

Дано:

1964 текста на английском языке. Каждый в формате doc/docx

список из 4000 ключевых слов

Нужно:

Определить какие слова входят в каждый из текстов и в каком количестве, записать результат в таблицу. Для выполнения задачи можно воспользоваться сервисом: http://reltext.ru - проверена работоспособность лично.

В результате работы должна получиться таблица на 1964 строки, которая будет выглядеть так: http://prntscr.com/gzd0uw

В столбике File Name - имя файла

В столбике Tag 1 - нашедшийся в тексте первый тег

В столбике Number 1 - количество вхождений для Tag 1

итд

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