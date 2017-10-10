Отредактировать инструкцию

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Закрыт54 заявки429 просмотров

Я перевел инструкцию к товару, который я буду реализовать через интернет-магазин. Получилось скомканно некрасиво и местами непонятно. Нужно сделать так, чтобы текст плавно читался ( поменять окончания, может местами переставить слова.) Не надо делать из инструкции художественный роман!

8 лет назад
guest_1508674485869
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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