Нужно заполнить таблицу в которой указать не менее 1000 ICO (initial coin offering) проектов, по каждому из которых: - название - адрес сайта - ссылка на фейсбук - все телеграм каналы и ...
Отредактировать инструкцию
Я перевел инструкцию к товару, который я буду реализовать через интернет-магазин. Получилось скомканно некрасиво и местами непонятно. Нужно сделать так, чтобы текст плавно читался ( поменять окончания, может местами переставить слова.) Не надо делать из инструкции художественный роман!
Заявки фрилансеров
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