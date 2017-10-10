Отредактировать инструкцию

Я перевел инструкцию к товару, который я буду реализовать через интернет-магазин. Получилось скомканно некрасиво и местами непонятно. Нужно сделать так, чтобы текст плавно читался ( поменять окончания, может местами переставить слова.) Не надо делать из инструкции художественный роман!