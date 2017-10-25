Нужен человек только с Москвы, нужно переписать текст
Требуется корректор
Требуется корректор на проверку сдаваемых текстов от авторов (сайты с CMS Wordpress). Нужен трудолюбивый человек с иммунитетом к рутине.
Ориентировочное количество текстов в месяц на первом этапе – 350, дальше - 500.
Средний объем статьи - 8000 символов. Ожидаемый объем в месяц - 2 800 000 - 4 000 000 знаков.
Оплата сдельная - 7р/1000 знаков, раз в неделю на WebMoney.
Работа на полный рабочий день - 8 часов. Если у вас уже есть частичная занятость, то на данную работу, скорее всего, не будет времени. Оценивайте свои возможности адекватно.
Чтобы получить работу, вам необходимо будет пройти тестирование.
Преимущество работы у нас: стабильный заработок 20-30 тысяч рублей в месяц. Вам не надо будет каждую неделю искать новые заказы. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество.
Требования:
- Обязателен опыт работы с текстами на русском языке: корректором, редактором, журналистом, копирайтером, учителем русского языка и т.п.;
- 100%-ная грамотность, правильная речь;
- Стабильный доступ к интернету;
- Внимательность, способность не пропустить ни одной запятой, аккуратность, ответственность и приветливость;
- Желание развиваться и зарабатывать;
- Добросовестное отношение к работе и усидчивость.
Филологическое или другое профильное образование приветствуется!
Обязанности:
- Полностью вычитывать готовые статьи и исправлять ошибки (орфографические, стилистические, пунктуационные, грамматические). При необходимости изменять структуру статьи, устранять речевые, логические, фактические ошибки, перестраивать предложения, удалять излишние повторения, ликвидировать двусмысленности;
- Избавлять статьи от неестественных конструкций слов;
- Проверять тексты на "воду”;
- Заполнять отчеты о проделанной работе;
- Соблюдать заранее согласованные сроки.
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