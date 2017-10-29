Корректор медицинских текстов [постоянное сотрудничество]

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Закрыт23 заявки452 просмотра

Нужен корректор для вычитки статей на медицинском сайте.

Нужно исправлять:

- орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки. 

- правка речевых и стилистических ошибок. 

Профессиональное образование и опыт работы корректором или учителем русского языка обязательны!

Стоимость такой работы оцениваем в 10 рублей за 1000 знаков. Объем - ежемесячный 150- 200 статей, размер одной статьи в среднем 8000 знаков.

Пишите скайп для связи.

8 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров