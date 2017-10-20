Распознать несколько документов на русском языке

Есть сканы нескольких документов (не очень сложных),

требуется распознать с помощью ABBYY Finereader или аналогичного ПО и аккуратно всё оформить в Word

(просто прогнать через FineReader мы и сами можем),

предлагаемая оплата 50 руб. за страницу, всего 10 страниц.

Пример во вложении.