Нужен опытный редактор с медицинским образованием для приведения текста автореферата в красиво звучащую работу.
Распознать несколько документов на русском языке
Есть сканы нескольких документов (не очень сложных),
требуется распознать с помощью ABBYY Finereader или аналогичного ПО и аккуратно всё оформить в Word
(просто прогнать через FineReader мы и сами можем),
предлагаемая оплата 50 руб. за страницу, всего 10 страниц.
Пример во вложении.
Заявки фрилансеров
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