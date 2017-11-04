Распознать с pdf в Word ( использовать MathType для формул )

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок1571 просмотр

Необходимо распознать текст с pdf в Word, используя MathType для формул. Обьём порядка 50 стр, формул немного, текст копируется прямо из pdf

8 лет назад
romakorn11
Роман 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$5
5 дней
Сделано качественно и в срок, рекомендую!
Очень приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад