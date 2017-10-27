Проверить правописание русской версии сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт19 заявок358 просмотров

Необходимо вычитать и исправить ошибки (можно в ворде или любом другом редакторе) на сайте. в русской версии

go get rank точка com (без пробелов)

Оплата по факту либо БС.

Срок до воскресенья

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров