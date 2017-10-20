Простое редактирование word файлов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт65 заявок560 просмотров

требуется свободное пользование программой Microsoft Office Word:

  • создание списков
  • создание оглавления
  • нумерация страниц
  • выравнивание
  • и тд
Тексты на английском, поэтому нужен человек, который не боится большого количества иностранных букв.

Требуется усидчивый и терпеливый человек. 

Работы много. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Возраст и род деятельности не имеет значения.

8 лет назад
guest_1486711747408
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров