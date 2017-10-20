uli4ka159753

Сотрудничество с Петром носило конструктивный характер: весь рабочий процесс был четко организован и описан в в приложении к ТЗ. Все этапы создания приложения MyMedvedka контролировались нашей командой. Сроки сдачи проекта были затянуты, но с нашей стороны так же вносились правки в ТЗ, что привело к затягиванию релиза. Все текущие вопросы решались оперативно и профессионально. Результатом работы Петра стало приложение разработанное для App Store и Google market, отличающееся удобной структурой, навигацией и современным дизайном. Мы довольны результатом и выражаем признательность Петру Клименко за проделанную работу. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области поддержки и продвижения. С Уважением, Команда MyMedvedka