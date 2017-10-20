uli4ka159753

Юлия Астахова uli4ka159753

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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$1000
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
DragonL
Петр 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
9 баллов
6 лет назад
Разработка мобильного приложения для IOS и Android
Отличный заказчик. Рекомендую к работе.
Сотрудничество с Петром носило конструктивный характер: весь рабочий процесс был четко организован и описан в в приложении к ТЗ. Все этапы создания приложения MyMedvedka контролировались нашей командой. Сроки сдачи проекта были затянуты, но с нашей стороны так же вносились правки в ТЗ, что привело к затягиванию релиза. Все текущие вопросы решались оперативно и профессионально. Результатом работы Петра стало приложение разработанное для App Store и Google market, отличающееся удобной структурой, навигацией и современным дизайном. Мы довольны результатом и выражаем признательность Петру Клименко за проделанную работу. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области поддержки и продвижения. С Уважением, Команда MyMedvedka
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Dimnk
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для мобильного приложения iOS и Android
Юлия очень общительный и вежливый заказчик. Все по делу, оплата в срок. Всем бы таких заказчиков) Буду рад дальнейшему сотрудничеству)
Дмитрий, хотим выразить вам огромную благодарность, вы очень хорошо справились с поставленной задачей, наша команда будет обращаться к вам на постоянной основе. Креативный, разбирающийся в своем деле и не обремененный штампами талантливый Дизайнер!!! Приглашаем всех оценить плод трудов этого молодого, но продвинутого и перспективного специалиста на нашем сайте www.mymedvedka.ru Спасибо! С Уважением, Команда MyMedvedka
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