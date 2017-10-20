uli4ka159753

Требуется написать семейный портрет на холсте с подрамником. Размер 80/120 возможно немного меньше или обсудить размер холста. Семья из 11 человек без всяких военных и царских тематик. матерьялы все ваши включая холст.
- $150Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать портфолио приложения (смартфон/планшет) для загрузки в app store и google market. (Качественные фото с обработкой и нужным разрешением.) пример прилагаю.Презентации4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $50
Задача сделать рерайт с высокой уникальностью. Перепечатать текст сократив на 30-40 % с сохранением основной идеи. Объем 365 фото. Пример во вложении. Проверка на плагиат www.text.ru/antiplagiat/unautorized уникальность 100%Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Разработать и передать готовый дизайн Программисту. Пример аналога приложен. Посмотреть аналог можно в AppStore приложение «майа» Почасовая оплата не интересует оговаривается сумма и сроки на весь заказ. Дизайн приложения считается законченным только тогда, когда програмисту переданы следующие материалы: [list=1][*]Карта ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать мобильное приложения для IOS и Android прописать стоимость, сроки и этапы работы с последующим размещением этого приложения в App store и Google play market. (без учета стоимости размещения запрашиваемого магазинами) на фото можно посмотреть аналог ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад