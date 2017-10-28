Вычитка многоязычных текстов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок221 просмотр

Требуется вычитка многоязычных текстов

Стоимость - 7 руб/1000 знаков европейские языки, 17 руб/1000 - китайский, корейский, японский

Тексты обычно в паре с русским

Возможные языки: английский, немецкий, болгарский, китайский, корейский, финский, датский, каракалпакский, норвежский, литовский, турецкий, чувашский, японский, украинский

Объёмы - от 100 страниц

Знание соответствующих языков приветствуется

8 лет назад
apomin
Андрей 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров