Ищу корректора на медицинский сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок282 просмотра

Добрый день.

Ищу корректора на информационный сайт медицинской тематики, необходимо откорректировать 3 текста.

Основные обязанности: 

Приведение текста в идеальное состояние;

Вычитка на предмет стилистических, логических и грамматических ошибок, устранение тавтологии, двусмысленности, избавление от неестественных конструкций и "воды";

Особое внимание необходимо уделять естественности вписания ключевых слов;

При необходимости изменять структуру статьи.

Требования к кандидату: 100%-ая грамотность, внимательность, любовь к русскому языку. Опыт подобной работы обязателен.

Оплата сдельная, за каждые 1к символов.

8 лет назад
Donutss
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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