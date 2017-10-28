Задача сделать рерайт с высокой уникальностью. Перепечатать текст сократив на 30-40 % с сохранением основной идеи. Объем 365 фото. Пример во вложении. Проверка на плагиат www.text.ru/antiplagiat/unautorized уникальность 100%
Ищу корректора на медицинский сайт
Добрый день.
Ищу корректора на информационный сайт медицинской тематики, необходимо откорректировать 3 текста.
Основные обязанности:
Приведение текста в идеальное состояние;
Вычитка на предмет стилистических, логических и грамматических ошибок, устранение тавтологии, двусмысленности, избавление от неестественных конструкций и "воды";
Особое внимание необходимо уделять естественности вписания ключевых слов;
При необходимости изменять структуру статьи.
Требования к кандидату: 100%-ая грамотность, внимательность, любовь к русскому языку. Опыт подобной работы обязателен.
Оплата сдельная, за каждые 1к символов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо проверить текст на новом сайте на смысловые и орфографические ошибки. Сайт: sp-prof точка su Результат: информация об ошибках (скриншоты с выделением ошибок) + предложение по оптимизации текста (Word). ...Завершен8 лет назад
Сделать проверку текста на все виды ошибок после перевода. Объем: 80к с пробелами. Тематика медицинская. Укажите точную стоимость, пожалуйста.Завершен7 лет назад
Коррекция текста на сайте www.mad7.ru Нужна стоимость и сроки.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Требуется вычитка многоязычных текстов Стоимость - 7 руб/1000 знаков европейские языки, 17 руб/1000 - китайский, корейский, японский Тексты обычно в паре с русским Возможные языки: английский, немецкий, болгарский, китайский, корейский, финский, датский, ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен корректор для вычитки статей на медицинском сайте. Нужно исправлять: - орфографические, грамматические, пунктуационные ошибки. - правка речевых и стилистических ошибок. Профессиональное образование и опыт работы корректором ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо распознать текст с pdf в Word, используя MathType для формул. Обьём порядка 50 стр, формул немного, текст копируется прямо из pdfЗавершен7 лет назад
- $5
требуется свободное пользование программой Microsoft Office Word: создание списковсоздание оглавлениянумерация страницвыравниваниеи тдТексты на английском, поэтому нужен человек, который не боится большого количества иностранных букв. Требуется усидчивый и терпеливый человек. Работы много. Возможно ...Редактирование и Корректура65 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Необходимо вычитать и исправить ошибки (можно в ворде или любом другом редакторе) на сайте. в русской версии go get rank точка com (без пробелов) Оплата по факту либо БС. ...Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Есть сканы нескольких документов (не очень сложных), требуется распознать с помощью ABBYY Finereader или аналогичного ПО и аккуратно всё оформить в Word (просто прогнать через FineReader мы и сами можем), предлагаемая оплата ...Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт8 лет назад