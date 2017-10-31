Проверить текст сайта на смысловые и орфографические ошибки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок302 просмотра

Добрый день!

Необходимо проверить текст на новом сайте на смысловые и орфографические ошибки.

Сайт: sp-prof точка su

Результат: информация об ошибках (скриншоты с выделением ошибок) + предложение по оптимизации текста (Word).

Оплата - 50% аванc перед работой и оставшиеся 50% после получения результата.

Срок 1 день

8 лет назад
B-Atrem
Артем 
44 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с Сергеем: минимум уточняющих вопросов, все по делу, работа выполнена в срок. Всем рекомендую!!!
Отличный заказчик,сделал предоплаты,затем своевременно все оплатил,рад сотрудничеству,всем рекомендую

Заявки фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад