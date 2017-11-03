Вычитать текст

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок290 просмотров

Сделать проверку текста на все виды ошибок после перевода.

Объем: 80к с пробелами.

Тематика медицинская.

Укажите точную стоимость, пожалуйста.

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$7
2 дня
Андрей превосходно справился с заданием, пошел на встречу по разным направлениям и очень меня выручил. Спасибо!
Андрей оказался превосходным заказчиком! Четко ставит задачу, направляет работу в нужное русло. Сам очень хорошо разбирается во всех тонкостях поручаемой работы, постоянно остается на связи. Оплата произведена вовремя. К оговоренной сумме добавил бонус, за что отдельное спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад