На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для публикации 10 статей. Работа разовая. В обязанности входит: • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор видео. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1SPxk8VKsSgBNWHTWwIAB0XXdhlQB_Lq8xpAaNrEE1Zk/edit?usp=sharing Статьи в среднем размером от 6 до 10 тыс. ...
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для оформления 30 статей. В обязанности входит: • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор картинок и видео. Средний размер статьи 7000 символов.Оплата 40 руб./статья. Подробное ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для заливки 10 статей. В обязанности входит: • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор картинок и видео. Статьи в среднем размером от 6 до 10 тыс. ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Ищу корректора на информационный сайт медицинской тематики, необходимо откорректировать 5 текстов. Основные обязанности: Приведение текста в идеальное состояние; Вычитка на предмет стилистических, логических и грамматических ошибок, устранение тавтологии, двусмысленности, избавление от неестественных конструкций и "воды"; При необходимости изменять ...Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Ищу корректора на информационный сайт медицинской тематики, необходимо откорректировать 3 текста. Основные обязанности: Приведение текста в идеальное состояние; Вычитка на предмет стилистических, логических и грамматических ошибок, устранение тавтологии, двусмысленности, избавление от неестественных конструкций и "воды"; Особое внимание необходимо ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт6 лет назад