Donutss

Александр Бочаров Donutss

 
31 годРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
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$3
выплачено фрилансерам
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  • Контент менеджер на информационный проект WordPress

    На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для публикации 10 статей.  Работа разовая. В обязанности входит:  • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор видео. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1SPxk8VKsSgBNWHTWwIAB0XXdhlQB_Lq8xpAaNrEE1Zk/edit?usp=sharing Статьи в среднем размером от 6 до 10 тыс. ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление статей на информационном сайте WP

    На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для оформления 30 статей. В обязанности входит: • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор картинок и видео. Средний размер статьи 7000 символов.Оплата 40 руб./статья. Подробное ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент менеджер на информационный проект WordPress

    На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для заливки 10 статей.  В обязанности входит:  • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор картинок и видео. Статьи в среднем размером от 6 до 10 тыс. ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу корректора на медицинский сайт

    Добрый день. Ищу корректора на информационный сайт медицинской тематики, необходимо откорректировать 5 текстов. Основные обязанности:  Приведение текста в идеальное состояние; Вычитка на предмет стилистических, логических и грамматических ошибок, устранение тавтологии, двусмысленности, избавление от неестественных конструкций и "воды"; При необходимости изменять ...

    Редактирование и Корректура19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу корректора на медицинский сайт

    Добрый день. Ищу корректора на информационный сайт медицинской тематики, необходимо откорректировать 3 текста. Основные обязанности:  Приведение текста в идеальное состояние; Вычитка на предмет стилистических, логических и грамматических ошибок, устранение тавтологии, двусмысленности, избавление от неестественных конструкций и "воды"; Особое внимание необходимо ...

    Редактирование и Корректура17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Oxanasayuri
Оксана 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Контент менеджер на информационный проект WordPress
Спасибо заказчику за задание, четкое ТЗ, а также отзывчивость и терпение :) Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за проделанную работу, все сделано качественно и в срок. Могу рекомендовать как старательного и отзывчивого исполнителя.
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