Оформление статей на информационном сайте WP

На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для оформления 30 статей.

В обязанности входит:

• размещение готовых статей на сайт на базе WordPress;

• их оформление;

• подбор картинок и видео.

Средний размер статьи 7000 символов.Оплата 40 руб./статья.

Подробное ТЗ по оформлению - https://docs.google.com/document/d/1SPxk8VKsSgBNWHTWwIAB0XXdhlQB_Lq8xpAaNrEE1Zk/edit?usp=sharing

В сообщении укажите опыт (во времени или кол-ве статей) в этой сфере.

PS если читаете это объявление, значит оно актуально.