Оформление статей на информационном сайте WP

Необходимы несколько человек с чувством юмором для наполнения контентом групп в социальных сетях по следующим темам: Кулинария (3) Мода и стиль (4) Отдых и Туризм (2) Здоровье (3) Спорт (3) Юмор (6) Необычные подарки своими руками (5) Дом - Дача (3) Транспорт/ Логистика (2) В скобках ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для оформления 30 статей.
В обязанности входит:
• размещение готовых статей на сайт на базе WordPress;
• их оформление;
• подбор картинок и видео.
Средний размер статьи 7000 символов.Оплата 40 руб./статья.
Подробное ТЗ по оформлению - https://docs.google.com/document/d/1SPxk8VKsSgBNWHTWwIAB0XXdhlQB_Lq8xpAaNrEE1Zk/edit?usp=sharing
В сообщении укажите опыт (во времени или кол-ве статей) в этой сфере.
PS если читаете это объявление, значит оно актуально.
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