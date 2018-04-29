Наполнение игрового сайта

Приветствую друзья, мне нужен контент-менеджер для игрового сайта времнно на май, июнь, июль.

Нужно по 1 статье в день размещать на сайте по всем правилам сео. Займет 30-40 минут вашего времени в день, желательно чтобы вы разбирались в теме. По всем вопросам в ЛС