Наполнение игрового сайта

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Приветствую друзья, мне нужен контент-менеджер для игрового сайта времнно на май, июнь, июль. 

Нужно по 1 статье в день размещать на сайте по всем правилам сео.  Займет 30-40 минут вашего времени в день,  желательно чтобы вы разбирались в теме. По всем вопросам в ЛС

6 лет назад
namazov
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад