namazov

Эльшан namazov

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка! Пока другие обещают, я делаю :&#128521;

Доброго дня, друзья!

Меня зовут Эльшан и я верстальщик, развиваюсь в сторону frontend-разработчика. Начинал свой путь с веб-дизайна, но постепенно начал учить HTML/CSS, после основы JS и меня затянуло, постоянно развиваюсь. Cегодня Мне 27 и уже как целый год я погрузился в эту замечательную профессию!

Ключевые навыки:

  • Полноценная верстка страниц сайта
  • Свободное владение HTML и CSS
  • Знание Adobe Photoshop и Figma для работы с макетами
  • CMS Wordpress
  • Кроссбраузерная верстка
  • Верстка для мобильных устройств (адаптивная и отзывчивая верстка)
  • Оптимизация под мобильные устройства
  • Оптимизация работы с изображениями
  • Умение разбираться в чужом коде
  • Понимание основ юзабилити
  • Основы JavaScript
  • Основы PHP
Целью своей работы я всегда ставлю - получение современного, качественного проекта!!!
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн блога

    Необходимо разработать полный дизайн блога, включая шапку, футер и интерфейсы для главной страницы и внутренних разделов. Дизайн должен быть выполнен в Figma, учитывая современные тенденции и удобство пользователей.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн блога

    Ищется дизайнер для разработки полного дизайна блога в Figma. Требуется создать шапку, футер, интерфейс главной страницы и внутреннего контента. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидату.

    Figma
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Статья для CS:GO

    $1

    Обязательные требования: Уникальность не менее 80% по text.ru ( не более 20% пересечения с одним источником) и не менее 90% по etxt антиплагиат. Академическая тошнота по Advego.ru не более ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Статьи для игрового блога посвященной игре CS:GO

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный игре CS:GO. Своевременная оплата гарантируется, готовое подробное ТЗ . Статьи нужно писать по 10шт в месяц ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен копирайтер для написания 10 статей для игрового блога

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера    для написания 10 статей  на блог посвященный MMORPG играм.   Желательно чтобы разбирались в теме. Плачу 60 руб за 1000 знаков. ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение игрового сайта

    Приветствую друзья, мне нужен контент-менеджер для игрового сайта времнно на май, июнь, июль.  Нужно по 1 статье в день размещать на сайте по всем правилам сео.  Займет 30-40 минут вашего времени в день,  желательно ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу копирайтера для игрового блога

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера  для написания статей(30штук) на блог посвященный играм.  В основном нужно будет писать статьи по темам игровой индустрии ( обзоры, гайды, подборки итд).  ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Небольшие правки в верстку сайта + schema org+ сделать мимификацю

    Сайт на Wordpress - https://gameslog.ru/ - Название и описание блога должны быть выведены текстом, при этом на главной странице, страницах пагинации и страницах архивов рубрик название или описание блога должны быть в теге ...

    CSSHTMLJavaScriptWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Семантическое ядро для игрового блога

    Сайт в данный момент находится на стадии верстки , разрабатывается на движке Wordpress  Сайт полностью посвящён играм, где каждый может найти гайды , секреты , прохождения , новости в игровой индустрии , ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Семантическое ядро для игрового блога

    Сайт в данный момент находится на стадии верстки , разрабатывается на движке Wordpress  Сайт полностью посвящён играм, где каждый может найти гайды , секреты , прохождения , новости в игровой индустрии , ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

rensai
Ренат 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$120
10 баллов
3 года назад
Дизайн блога
Figma
Спасибо Эльшану, все четко. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Отличный исполнитель, сделал все по ТЗ, раньше срока, рекомендую!!!
Ответный отзыв
AVELAR
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Статья для CS:GO
Все супер!
Все супер!
Ответный отзыв
AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Ищу копирайтера для игрового блога
Написание статей
Отличный заказчик. Понятная и четкая постановка ТЗ, быстрая проверка, моментальная оплата, высокая коммуникативность. Работать не только интересно, но и приятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный исполнитель
Ответный отзыв