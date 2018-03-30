Качественная верстка! Пока другие обещают, я делаю :😉

Доброго дня, друзья!

Меня зовут Эльшан и я верстальщик, развиваюсь в сторону frontend-разработчика. Начинал свой путь с веб-дизайна, но постепенно начал учить HTML/CSS, после основы JS и меня затянуло, постоянно развиваюсь. Cегодня Мне 27 и уже как целый год я погрузился в эту замечательную профессию!

Ключевые навыки:

Полноценная верстка страниц сайта

Свободное владение HTML и CSS

Знание Adobe Photoshop и Figma для работы с макетами

CMS Wordpress

Кроссбраузерная верстка

Верстка для мобильных устройств (адаптивная и отзывчивая верстка)

Оптимизация под мобильные устройства

Оптимизация работы с изображениями

Умение разбираться в чужом коде

Понимание основ юзабилити

Основы JavaScript

Основы PHP

Целью своей работы я всегда ставлю - получение современного, качественного проекта!!!