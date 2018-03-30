Необходимо разработать полный дизайн блога, включая шапку, футер и интерфейсы для главной страницы и внутренних разделов. Дизайн должен быть выполнен в Figma, учитывая современные тенденции и удобство пользователей.
Доброго дня, друзья!
Меня зовут Эльшан и я верстальщик, развиваюсь в сторону frontend-разработчика. Начинал свой путь с веб-дизайна, но постепенно начал учить HTML/CSS, после основы JS и меня затянуло, постоянно развиваюсь. Cегодня Мне 27 и уже как целый год я погрузился в эту замечательную профессию!
Ключевые навыки:
- Полноценная верстка страниц сайта
- Свободное владение HTML и CSS
- Знание Adobe Photoshop и Figma для работы с макетами
- CMS Wordpress
- Кроссбраузерная верстка
- Верстка для мобильных устройств (адаптивная и отзывчивая верстка)
- Оптимизация под мобильные устройства
- Оптимизация работы с изображениями
- Умение разбираться в чужом коде
- Понимание основ юзабилити
- Основы JavaScript
- Основы PHP
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