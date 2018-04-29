Поправить сайт на Opencart с сохранением сео позиций. сайт Pineapple7.ru, чтоб был похож на https://megapxl.ru / В Дальнейшем привязка к яндекс маркету. цена обсуждается.

проблема в слезающей постоянно верстке. проще конечно было новый сайт нарисовать. но очень жалко сео позиции.

цель сделать нормальный приятный взгляду интернет магазин