Из меню суши бара сделать карточки товара в opencart

$10
Наполнение сайтовЗавершен7 заявок281 просмотр
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Добрый день. Сделать нужно сейчас.

Вот меню http://prntscr.com/jb7fgi

Фото есть отдельно, текста нет. Надо перечатать с JPG 

OpenCart
6 лет назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fixshift
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Быстро и не дорого! Рекомендую!
Все отлично, все супер. Отличный заказчик!
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