Публикация готовых статей

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок251 просмотр
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Есть написанные статьи на заданную тему. Необходимо их публикация на платформе.

Вам необходимо:

- найти тематические красивые картинки 2-3 картинки для статьи

- размещать статьи каждый 2-3 часа (отложенного размещения в системе нет)

- написать захватывающий заголовок (примеры дадим)

- разместить ссылку в статье

В заявки указывайте минимальную цену за такое одно размещение.

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mirosh2
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
После получения всех доступов (логинов и паролей), после получения контента (более 40 статей) Роман Мирошниченко из России, пропал.