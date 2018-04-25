Наполнение контентом страницы сайта

Разместить около 700 отзывов на сайт на движке Джумла 3. Тексты подготовлены. Фото также подготовлены и залиты на хостинг. Нужно через админ-панель опубликовать. На размещение одного отзыва требуется примерно 2 минуты. Есть видеоинструкция по размещению. Оплата ...