Разместить готовые отзывы на нашем сайте

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Разместить около 700 отзывов на сайт на движке Джумла 3. Тексты подготовлены. Фото также подготовлены и залиты на хостинг. Нужно через админ-панель опубликовать. На размещение одного отзыва требуется примерно 2 минуты. Есть видеоинструкция по размещению.

Оплата исключительно на: Яндекс Деньги, Сбербанк, Киви. Вэбмани не имею, к сожалению. Бюджет 1650 руб.

6 лет назад
donmal
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dyimka
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$20
2 дня
Очень ответственно подошла к работе. Аккуратно, тщательно, внимательно к мелочам. Сроки выдержаны в точности. Спасибо! Искренне рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством с Евгением довольна. Евгений - порядочный и ответственный заказчик. Составляет грамотное и продуманное ТЗ. Проверка моментальная. Оплата была произведена в полном объеме. Благодарю за доверие и проект. Рекомендую к сотрудничеству.