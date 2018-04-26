Разместить готовые отзывы на нашем сайте

Тестовый сайт готовый к наполнению [url=http://78.24.217.215/backend] Ссылка на админку сайта http://78.24.217.215/backend/dashboard [/url]Доступы: [email protected] 123456 Старый сайт, откуда берем товар [url=http://fashionlovestory.ru/]http://fashionlovestory.ru[/url] Ссылка на видео инструкцию по добавлению товара https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0eFZc8kiPg06pb3yhbeFAOZMCZmUgdu ____ Я насчитала около 400 товаров для наполнения 1. Наполняем поочередно каждую категорию, товар берем со ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить около 700 отзывов на сайт на движке Джумла 3. Тексты подготовлены. Фото также подготовлены и залиты на хостинг. Нужно через админ-панель опубликовать. На размещение одного отзыва требуется примерно 2 минуты. Есть видеоинструкция по размещению.
Оплата исключительно на: Яндекс Деньги, Сбербанк, Киви. Вэбмани не имею, к сожалению. Бюджет 1650 руб.
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