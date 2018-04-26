Найти и загрузить 150 фото к 150 товарам

Здравствуйте, Сайт на WordPress + Woocommerce Если вы не работали с этой CMS и Woo то проигнорируйте проект. Нужно закончить наполнение каталога товарами указанными в таблице, всего их 50-60 шт. У каждого очень мало параметров 1-2 + ...
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